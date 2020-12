Duas assistentes operacionais hospitalares foram as primeiras vacinadas no Algarve

Maria Clara Nogueira, Assistente Operacional do Internamento Covid de Faro e Vitalina Vieira, Assistente Operacional da Unidade de Cuidados Intensivos de Portimão foram as primeiras profissionais de saúde do Algarve a receber a vacina, em simultâneo, nas duas unidades hospitalares, partilhando este momento que ambas esperam “ser de esperança nesta luta contra a Covid-19”, anunciou esta terça-feira o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Ana Castro, Presidente do Conselho de Administração do CHUA, explica o porquê de terem escolhido os assistentes operacionais para o arranque da vacinação: “São os assistentes operacionais que são os primeiros na linha da frente, são eles que garantem que as condições de segurança e higiene estão asseguradas para podermos tratar os doentes, são os que têm o primeiro contacto com os doentes, estando por isso mais expostos, por isso não tínhamos como não começar por eles”.

A acompanhar o arranque da vacinação no Algarve estiveram, em Portimão, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, o Secretário de Estado e Coordenador Regional do Combate à Covid 19, Jorge Botelho, o presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado e a Presidente do Conselho Consultivo do CHUA, Isilda Gomes, acompanhados nas duas unidades pelos elementos do Conselho de Administração do CHUA, a Presidente Ana Castro e a Vogal Executiva, Patrícia Rego, em Portimão, e pelo Diretor Clínico, Horácio Guerreiro, Enfermeira Diretora, Mariana Santos e Vogal Executivo, Paulo Neves, na Unidade de Faro.

Durante a manhã foram vacinados, nas duas unidades hospitalares do CHUA, mais de duas centenas de profissionais de saúde das várias áreas. Nesta primeira fase, que decorrerá entre hoje e amanhã, dia 30 de dezembro, estão a ser vacinados 900 profissionais de saúde – 600 em Faro e 300 em Portimão – afetos aos Internamentos Covid, Unidades de Cuidados Intensivos e Serviços de Urgência do CHUA.

