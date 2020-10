Easyjet abre nova base em Faro em 2021

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O diretor-geral da Easyjet Portugal, José Lopes, anunciou hoje a abertura de uma nova base em Faro, que irá criar 100 empregos diretos, que “confirma de forma inequívoca o grande compromisso” da companhia aérea com o País.

A companhia aérea low-cost revelou que a abertura será na primavera do próximo ano, a terceira em Portugal.

No anúncio, que teve lugar no ministério da Economia, José Lopes salientou que a abertura da nova base em Faro “confirma de forma inequívoca o grande compromisso” da Easyjet “com Portugal e com o crescimento sustentável” do país e da sua rede europeia.

O diretor-geral da companhia aérea adiantou ainda que concluiu um acordo na quarta-feira com os representantes dos colaboradores da empresa em Portugal.

“Concluímos um acordo ontem com os representantes dos nossos colaboradores que não só nos permite avançar com este projeto de crescimento, mas também (…) evitar quaisquer despedimentos em Portugal e permitir este crescimento num momento em que estamos a atravessar uma crise mundial e uma reestruturação também na própria empresa”, prosseguiu José Lopes.

A abertura desta nova base em Faro permitirá à Easyjet estar “atenta e aproveitar novas oportunidades que possam surgir no mercado”, referiu.

Apontando a “longa história” da companhia aérea com Portugal, José Lopes salientou que a empresa conta com 325 colaboradores no país, “cumprindo todas as regras laborais”.

Atualmente, a empresa tem duas bases em Portugal, Lisboa e Porto, com nove aviões, cinco na capital e quatro no Porto, com 66 rotas, servindo os quatro principais aeroportos do país.

A abertura da nova base em Faro, em 2021, vai criar “cerca de 100 novos empregos diretos no Algarve e muitos mais indiretos para suportar não só a nossa operação”, mas também para dar resposta aos turistas que “irão chegar num momento de grande necessidade do país de retomar, depois da crise que estamos a atravessar”, disse.

“Esta base irá ter três aviões Airbus 319 e irá permitir continuarmos a reforçar a nossa operação que neste momento corresponderá a 17 destinos internacionais que irão continuar a ser servidos de e para o Algarve”, acrescentou.

O processo de recrutamento para a nova base em Faro “começa hoje”, disse o diretor-geral, salientando que a prioridade vai para os atuais colaboradores da companhia aérea que queiram transferir-se para o Algarve.

“Muitas vontades se conjugaram para que isto pudesse acontecer” afirmou, por sua vez, o ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

“Março de 2021 é o momento em que a Easyjet abre uma nova base em Portugal a partir da qual passará a operar para 17 destinos, essa base exigirá a criação de 100 novos postos de trabalho no setor do transporte aéreo. Queria sublinhar a importância deste anúncio neste contexto particular em que vivemos”, salientou.

“Investir no setor do transporte aéreo numa altura em que atravessa provavelmente a maior crise da história do setor da aviação, é um sinal de confiança no futuro”, considerou o governante.

“É um sinal da capacidade de identificar oportunidades e a lição que todos podemos extrair é que quem se prepara nos momentos difíceis para responder de forma vigorosa à retoma são aqueles que provavelmente aproveitarão também melhor aquilo que seja a retoma”, sublinhou Pedro Siza Vieira.

Já a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, afirmou que “este investimento da Easyjet em Portugal (…) vem dar continuidade ao investimento muitíssimo importante que a companhia tem feito” no país.

“Vem confirmar que Portugal continua a ser um local de destino turístico competitivo e potenciador de criação de postos de trabalho”, concluiu a governante.