EDITORIAL: O 62° aniversário do Jornal do Algarve

Comemoramos no próximo sábado, 30 de março, o 62° aniversário do Jornal do Algarve, que corresponde a 60 anos de edições semanais ininterruptas. Tarefa árdua, numa conjuntura cada vez mais difícil e adversa para quem ousa, como nós, manter viva a chama da imprensa regional.

Só com muito suor e lágrimas, como ainda recentemente vivemos com o drama que nos bateu à porta, tem sido possível continuar a fazer chegar, semanalmente, o JA a casa dos nossos assinantes.

Só com a grande dedicação, de quem trabalha diariamente connosco e o apoio dos nossos leitores e anunciantes tem sido possível dar continuidade a este projeto iniciado em 30 de março de 1957 por José Barão, grande mestre do jornalismo algarvio, juntamente com um grupo de ilustres vila-realenses que o acompanharam nesta aventura.

José Barão sonhou com um jornal que, embora nascendo no extremo mais oriental do Algarve, chegasse a toda a Região. Isto é, que tivesse uma verdadeira dimensão regional.

Foi esta a herança que recebemos em 1983, quando a Viprensa adquiriu o título. E é esta a vontade que nos continua a animar. Trabalhar para que com mais ou menos dificuldades o Jornal do Algarve continue a ser o grande arauto das aspirações dos algarvios e um órgão de referência no panorama da imprensa regional e nacional.

Fernando Reis

freisjornaldoalgarve@gmail.com