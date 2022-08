Embarcação vira com dois tripulantes a bordo

Uma embarcação de recreio virou na Doca de São Francisco, em Portimão, na madrugada do dia 7 de agosto, com dois tripulantes a bordo que foram auxiliados pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários.

O alerta foi dado pelas 01:30 através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, tendo as autoridades seguido para o local de imediato.

Os tripulantes foram retirados da água com a ajuda de populares que se encontravam nas proximidades e não foi necessária assistência médica.

A Polícia Marítima, no local, constatou que não existia nenhum foco de poluição e o proprietário da embarcação foi notificado que só poderá navegar após reparação e vistoria.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.