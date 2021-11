Empreendedores vão poder ter um espaço comercial no Mar Shopping

O Mar Shopping Algarve, une-se ao CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UAlg e à Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), para lançar o concurso de empreendedorismo “Desafio MAR StartUp”. Os vencedores vão poder abrir uma “start-up store”.

O “Desafio MAR StartUp” dirige-se a jovens empreendedores portugueses, entre 18 e 40 anos, residentes em Portugal, com empresa própria numa das seguintes áreas: design gráfico, produto, moda, calçado, arquitetura, bijutaria, joalharia, artesanato urbano, ilustração, pintura, fotografia e mobiliário. O período de candidaturas arranca esta segunda-feira, 15, terminando a 15 de dezembro.

O concurso de empreendedorismo visa estimular o desenvolvimento de novos conceitos e novas oportunidades de negócio, de interesse comercial, que possam dar origem a uma “start-up store”, em forma de quiosque. Potenciar a entrada no mercado de novos talentos e o empreendedorismo sustentável com preocupação ambiental é o principal objetivo desta iniciativa.

Os empreendedores candidatos à abertura dos quiosques no MAR Shopping Algarve deverão consultar o website dos centros MAR Shopping, onde encontrarão as instruções para submeter os documentos necessários.

Os vencedores terão a oportunidade de abrir um espaço comercial sem remuneração associada, por um período de seis meses.

O júri, constituído por elementos da Ingka Centres, empresa que detém os centros comerciais MAR Shopping em Portugal, do CRIA e da ANJE, anunciará no dia 15 de janeiro de 2022 os dois vencedores. Os espaços ser-lhes-ão entregues entre 20 e 31 de janeiro, podendo ser inaugurados no espaço de um mês a contar da data da entrega.

