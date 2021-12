Empresa das Águas de VRSA premiada pela qualidade

A Águas de Vila Real de Santo António foi premiada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos pela qualidade do produto para consumo durante o ano de 2020, anunciou a empresa.

Foi atribuído o Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano a esta concessão, que é gerida pela empresa AQUAPOR, já distinguida mais de 15 vezes pelo regulador do setor.

“Estas distinções deixam-nos orgulhosos principalmente por serem um reconhecimento, por parte do regulador do setor, do trabalho que todos os dias efetuamos para proporcionar um serviço de excelência a cerca de 20 mil pessoas que temos o prazer de servir através da Águas de Vila Real de Santo António”, explica o CEO da AQUAPOR, António Cunha.

Esta empresa está a operar em Vila Real de Santo António desde 1 de janeiro de 2019 e é responsável pelo Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais do concelho, com 206 quilómetros de distribuição, duas estações elevatórias e seis reservatórios, além de 156 quilómetros de coletores.

Estes prémios são atribuídos às entidades gestoras que mais se distinguem nesta área, após uma rigorosa avaliação dos serviços prestados aos consumidores, com atenção ao seguintes indicadores: água segura, perdas reais de água, ocorrência de falhas no abastecimento, reciclagem de resíduos de recolha seletiva, resposta a reclamações e cobertura de gastos.

