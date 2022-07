Empresas municipais de Loulé vão recolher recicláveis

As empresas municipais de Loulé Infraquinta, Inframoura e Infralobo vão fazer a recolha seletiva de embalagens recicláveis, no âmbito de um acordo estabelecido com a empresa responsável pelo tratamento de resíduos sólidos e urbanos no Algarve (ALGAR).

O acordo entre a ALGAR, o município de Loulé e as empresas municipais que operam nas principais zonas turísticas do concelho tem como meta a “otimização de recursos na recolha seletiva de embalagens” de papel, cartão, plástico, metal e vidro, revela a empresa regional em comunicado.

Na nota é referido que o acordo prevê “a disponibilização de equipas e viaturas” às empresas municipais para assegurar “a recolha dos resíduos indiferenciados no setor, denominado em baixa”, e “dos resíduos seletivos produzidos/depositados nos ecopontos e/ou envolventes, existentes nas suas áreas de intervenção, Vilamoura, Quinta do Lago e Vale do Lobo”.

As empresas municipais vão também fazer “a recolha dos recicláveis produzidos nos estabelecimentos comerciais”, acrescenta a empresa, considerando que o acordo entre a autarquia e as empresas municipais de Loulé vai trazer uma “melhoria” comparativamente com “o nível de serviço praticado atualmente pela ALGAR”.

“Esta maior proximidade aos clientes, bem como uma maior cooperação entre entidades do setor, visa ser uma resposta positiva, pela relevância turística desta parte do território enquanto motor económico do concelho”, afirma o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, citado no comunicado.

A medida visa proporcionar “uma melhoria do serviço existente” e criar as condições para “aumentar os níveis de recolha de resíduos seletivos”, que foram, em 2020, de 16% em Portugal, segundo Barómetro de reciclagem, e de 26% no Algarve, segundo dados da ALGAR, “quando metas de reciclagem nacionais são de 55% em 2025”, quantifica ainda o autarca.

“O objetivo da ALGAR com esta parceria é melhorar a limpeza urbana, garantir um melhor serviço à população e estabelecer relações de maior proximidade com os clientes”, acrescenta o administrador da empresa Adelino Soares, também citado na nota.