Empresas: NERA recebeu 71 candidaturas a apoios a projetos inovadores

A fase de receção de candidaturas ao Concurso de Projetos Empresariais Inovadores – INOVA Algarve 2.0 já terminou e registou-se um total de 71 candidaturas recebidas, anunciou hoje a Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA).

Segundo a associação, segue-se agora um período de análise das condições de elegibilidade dos candidatos e dos projetos, pelo que oportunamente serão divulgadas as candidaturas admitidas e que passam à próxima fase: Laboratório de Aceleração de Projetos.

Este Concurso insere-se no âmbito do Projeto INOVA ALGARVE 2.0 e visa premiar os melhores projetos empresariais inovadores desenvolvidos por PME da região do Algarve, valorizando a cooperação entre as empresas dos domínios da RIS3 Algarve, que contribuam para o desenvolvimento de novos bens e serviços, para o aumento da produtividade e/ou capacidade de criação de valor.

Neste Concurso serão premiados os concorrentes com os cinco melhores projetos inovadores, em cada uma das seguintes categorias: Turismo e Agroalimentar | Prémio: 5.000 €; Turismo e TIC e/ou Indústrias Culturais e Criativas | Prémio: 5.000 €; Turismo e Mar | Prémio: 5.000 €; Turismo e Saúde | Prémio: 5.000 €; Turismo e Energias Renováveis | Prémio: 5.000 €

O vencedor da final deste Concurso receberá um prémio adicional de 5.000 €.

O Projeto INOVA ALGARVE 2.0 é desenvolvido, em copromoção, pelo NERA –Associação Empresarial da Região do Algarve, pela Universidade do Algarve, pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e pela Tertúlia Algarvia – Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve.

PUB