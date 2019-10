Empresas PME distinguidas em Loulé

O auditório do Solar da Música Nova recebe

no dia 18 de outubro, sexta-feira, pelas 16h30, a cerimónia de distinção das

empresas PME Líder e PME Excelência do Concelho de Loulé, numa sessão que

contará com a presença do secretário de Estado da Economia, João Neves.

O secretário de Estado da Economia e o

presidente da Autarquia, Vítor Aleixo, farão a abertura da cerimónia. Posteriormente,

será a apresentação do tema “O concelho de Loulé: desafios futuros”, com

moderação de Vítor Neto.

João Rodrigues, do IAPMEI, irá abordar a

temática do tecido empresarial de Loulé. Seguindo-se a intervenção do

vice-presidente da Autarquia, Pedro Pimpão, que falara sobre o papel do

município no desenvolvimento das áreas de acolhimento empresarial, com o caso

da Área Empresarial de Loulé e projeto REVIT Área Empresarial de Vilamoura. E

por último, Francisco Serra, da CCDR Algarve, irá falar sobre os investimentos

financeiros estruturais, no âmbito do CRESC Algarve 2020 e perspetivas para

2030.

Já pelas 18h00, será entregue o galardão

às PME Líder e PME Excelência do concelho que se destacaram pela sua atividade.

Durante a entrega dos prémios, Carolina Travassos, do IAPMEI, fará uma breve apresentação

de cada empresa distinguida.

A autarquia pretende com este evento elogiar

o trabalho desenvolvido pelas empresas locais e pelo contributo decisivo para o

desenvolvimento económico do concelho, de igual modo, procura incentivar futuros

projetos e atrair novos investimentos para o município.