Após um interregno de dois anos, o Encontro de Poesia Popular e Fado Amador está de regresso a Vila do Bispo para apresentar ao público a sua 11.ª edição. O Encontro volta assim a ocupar o seu lugar de destaque na programação cultural do concelho.

Assim, no próximo domingo, 03 de julho, pelas 14:00, o poeta Manuel Rafael volta a reunir amigos do Algarve e do Baixo Alentejo com o gosto comum pela poesia e fado. O evento, que irá realizar-se no Centro Cultural de Vila do Bispo, contará com a participação de 22 poetas populares e cinco fadistas amadores.

Manuel Rafael

Manuel Rafael é natural do concelho de Odemira e reside no município de Vila do Bispo desde os 11 anos. Esteve na Guerra do Ultramar, em Angola, durante dois anos e dois meses. Foi agricultor e motorista, mas já se encontra aposentado. Escreve poesia desde muito jovem e conta com nove livros já editados.

Trata-se de uma ação organizada pelo poeta Manuel Rafael, com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo, e à semelhança das edições anteriores tem como objetivo não deixar morrer a poesia popular no país e na região.