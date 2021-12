Equipamentos de futebol angariados no Algarve entregues em São Tomé

O material desportivo que foi angariado pela Associação de Futebol do Algarve já foi entregue a crianças de São Tomé e Príncipe, anunciou a entidade.

Estes equipamentos de futebol foram angariados no âmbito de uma campanha que decorreu em parceria com a Associação de Voluntariado e Empreendedorismo de Amigos de São Tomé e Príncipe, tendo chegado àquele país através do Movimento Sorriso dos Príncipes.

Estas doações “fizeram a diferença num torneio organizado recentemente em solo santomense, cumprindo-se um dos principais objetivos da iniciativa: contribuir para o desenvolvimento das condições básicas para que as crianças daquele país, sobretudo do sexo feminino, possam praticar desporto”, segundo o comunicado.

