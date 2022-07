Escavações na antiga cidade romana de Balsa chegaram ao fim

Terminou, no dia 15 de julho, a campanha de escavações na cidade romana de Balsa. A investigação arqueológica surgiu no âmbito do projeto ‘BALSA, Searching the Origins of Algarve’, financiado pelo CRESC 2020, coordenado pela Universidade do Algarve em parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira, o município de Tavira e a Direção Regional de Cultura do Algarve.

A campanha deste ano incidiu em terrenos da antiga Quinta das Antas, em área periférica daquela urbe romana. À semelhança de anos anteriores, os trabalhos tiveram uma componente de deteção geofísica e de escavação. Foram utilizados um geomagnetómetro e um tomógrafo, pela equipa da Unidad de Geodetección da Universidade de Cádis, com o intuito de cruzar as leituras recolhidas do subsolo por estes aparelhos com os dados obtidos por georadar, nos anos anteriores.

Com base nestes dados procederam-se a escavações junto à Ria Formosa para conhecer detalhes sobre um importante e extenso complexo dedicado à transformação de preparados de peixe, permitindo conhecer alguns tanques, onde se produziam molhos e pastas de peixe.

De momento, os dados apontam para que estas fábricas, ou parte delas, tenham funcionado nos séculos I e II d.C., sendo controladas por uma grande e rica casa (villa) que se situava numa plataforma mais elevada a pouco mais de 100 metros.

Após o abandono desta villa, ainda no século II, pelo menos parte das fábricas terão continuado a funcionar até aos séculos IV ou mesmo V, de acordo com cerâmicas dessa época encontradas sob o derrube de um telhado que preencheu um dos tanques escavados. Desta casa escavou-se uma divisão com um pavimento de mosaico. Séculos depois da casa ter sido abandonada e, aparentemente, quando os restos da casa já estavam soterrados e não se viam, implantou-se uma sepultura estruturada com grandes pedras, cobertas por ladrilhos argamassados, o que obrigou a cortar um dos muros e parte do pavimento de mosaico. Essa sepultura apresenta algumas características típicas das primeiras sepulturas cristãs que se conhecem na região a partir do século V.

Os objetivos do projeto, que visavam determinar com bases científicas, o perímetro urbano da cidade romana de Balsa e o grau de preservação das suas ruínas foram, globalmente, atingidos, sendo a autarquia de Tavira.