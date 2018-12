Escolas de Lagos vão ter iniciação ao golfe

A Câmara Municipal de Lagos e o Espiche Campo de Golfe vão celebrar um protocolo de colaboração que tem como objetivo o desenvolvimento do golfe nas escolas básicas do 1º ciclo do concelho de Lagos, do ensino público.

A iniciação a esta modalidade desportiva será integrada nas atividades de enriquecimento curricular, mais concretamente na vertente da atividade física e desportiva, com o apoio dos professores e de um técnico de golfe.

O técnico/instrutor disponibilizado pelo Espiche Campo de Golfe irá visitar já este ano letivo e partilhar, numa primeira fase, os seus conhecimentos com os alunos das escolas de Odiáxere, Espiche e Santa Maria.

Esta parceria, a estabelecer entre o município e o Espiche Campo de Golfe, tem como objetivo proporcionar “melhores espaços desportivos de recreio e lazer ao ar livre” e construir “parcerias mais dinâmicas e coesas”.

O município de Lagos reconhece que “jogar golfe ajuda no desenvolvimento das crianças, aumentando a capacidade de concentração e raciocínio, assim como o seu controlo motor”. Por ser praticado ao ar livre e em contacto com a natureza, promove igualmente “um estilo de vida saudável”. “Quer a parceria afirmar, quer o projeto já existente com a Federação Portuguesa de Golfe, pretendem igualmente desmistificar a ideia de que o golfe é um desporto só para elites”, salienta a Câmara de Lagos.

NC|JA