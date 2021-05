Escritores algarvios participam em festival internacional em Espanha

Vários escritores e artistas algarvios vão participar na 43.ª edição do Festival Internacional de la Edición, que vai decorrer entre os dias 20 e 22 de maio, em Punta Umbría, anunciou a organização.

No primeiro dia, André Oliveira vai apresentar a Editora Guadiana, que se localiza em Vila Real de Santo António, seguido da apresentação de “Pirataria, Casablanca, Guadiana”, do ensaísta Fernando Pessanha.

No mesmo dia, será ainda apresentado “Traducciones de Manuel Moya”, por Fernando Évora, com a participação do poeta Fernando Cabrita, no recital da noite.

A 21 de maio, Fernando Cabrita apresenta “The Waste Land, de TS Elliot”, enquanto Fernando Pessanha estreia o concerto para piano intitulado “Raposinha”. O recital da noite contará com a participação do poeta farense Tiago Nené.

No último dia, sábado, Claúdia Silva e Ana Catarina Neto vão apresentar a Epopeia Books, enquanto Sara Martins e Tiago Marcos dão a conhecer “No avesso das Hortas”.

Para finalizar a participação portuguesa neste festival da Andaluzia, os Esfinge vão interpretar o concerto “No avesso das Palavras”.

