Especialistas vão debater os desafios da longevidade em Alcoutim

No próximo dia 10 de novembro, realiza-se pelas 17:00 horas o webinar “Longevidade – Desafios de Futuro”, no qual diversos especialistas irão debater questões relacionadas com as necessidades atuais decorrentes do aumento da esperança de vida. O evento terá lugar no espaço Guadiana (espaço multiusos de Alcoutim), comunicou a organização.

A escolha de Alcoutim para a realização desta iniciativa está relacionada com o facto deste ser o concelho mais envelhecido do país, onde as questões relacionadas com o isolamento dos idosos estão no centro da agenda local.

O evento, que terá também transmissão através do Facebook, está dividido em dois painéis e irá procurar responder às questões que atualmente se colocam à rede de prestadores de cuidados sociais e às famílias, motivadas pelo aumento da longevidade nas sociedades atuais.

Trata-se de uma iniciativa pioneira neste âmbito com o objetivo de discutir as respostas existentes e a integração de novas respostas de base tecnológica que permitam mitigar situações de isolamento, tais como a prestação de cuidados remotos.

Estão confirmadas no primeiro painel, intitulado “Contexto e Tendência Evolutiva” a participação de Adalberto Campos Fernandes, especialista em Saúde Pública e ex-Ministro da saúde, Inês Guerreiro, ex-coordenadora da unidade de missão da rede de cuidados continuados, Margarida Flores, diretora do centro regional de segurança social do Algarve e o anfitrião da iniciativa, o autarca de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.

O segundo Painel que terá como tema a “Inovação Tecnológica”, terá como convidados o administrador da WIFI4MEDIA, Paulo Bernardo, o investigador Válter Bárbio e o diretor comercial da LG em Portugal, Luís Lameiras.

