Espetáculo de dança inspirado em Amália Rodrigues vai passar pela região

Em junho, o Fado de Amália Rodrigues volta ao Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, como mote para o espetáculo “AMARAMÁLIA 2020” da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo de Vasco Wellenkamp.

O espetáculo integra a celebração dos cem anos do nascimento de Amália Rodrigues (assinalados em 2020) e estará no palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 16 de junho, pelas 19:00.

Os bilhetes custam 10 euros e já se encontram à venda em na Ticketline e nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.