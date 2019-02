Estacão Náutica do Baixo Guadiana

Foi já formalizada a assinatura do Protocolo de Parceria da Estação, em cerimónia que ocorreu ontem, 8 de Fevereiro no Ponto de Acolhimento da Estação Náutica do Baixo Guadiana, na sede da Associação Naval do Guadiana em Vila Real de Santo António.

A Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar Português – Cluster de Competitividade, partindo do principio que “o turismo tem vindo a afirmar‐se, de forma continuada, como sector prioritário nas estratégias de desenvolvimento e reconhecendo a valia dos recursos e potenciais que o país apresenta em matéria de turismo náutico, a partir das experiências existentes em França e Espanha, lançou um projeto tendo em vista o desenvolvimento, promoção e certificação de Estações Náuticas em Portugal”.

O desenvolvimento desta iniciativa beneficiou do enquadramento fornecido pela FEDETON – Federação Europeia de Destinos Náuticos que é a entidade gestora da rede internacional das estações náuticas.

Como foi anunciado no passado dia 16 de novembro foi entregue pelo Fórum Oceano e pelo Diretor Geral de Politica do Mar o certificado da Estação Náutica do Baixo Guadiana, numa cerimónia que decorreu na Alfandega do Porto integrada nas comemoração do Dia Nacional do Mar.

Desta forma foi formalizada a criação da Estação Náutica do Baixo Guadiana sob a coordenação da Associação Naval do Guadiana e que tem como principais parceiros os quatro municípios do Guadiana: Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Mértola, assim como do Ayuntamiento de Ayamonte.

Conta ainda com um conjunto de entidades locais e regionais identificadas com um território, envolvendo as administrações locais, entidades regionais e locais de turismo, clubes náuticos, marinas e portos de recreio, operadores marítimo-turísticos, estabelecimentos hoteleiros e de restauração, entre outros, devidamente organizados em rede e seguindo um conjunto de ações e procedimentos que desejamos ser validados por todos.