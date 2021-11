As estátuas vivas estão de regresso a Lagoa para a VII edição, entre os dias 17 e 18 de dezembro, para comemorar mais uma época natalícia.

Este ano vão participar 16 estátuas mestres da arte da imobilidade e premiados a nível internacional, que encarnarão personagens baseadas em várias temáticas como as artes de rua, religião, literatura, história e música.

Para observar de perto estas estátuas, os interessados devem seguir um percurso desde a Rua Coronel Figueiredo, passando pela Rua 25 de Abril até ao Largo 5 de outubro, em Lagoa.

As estátuas vivas estarão nas ruas no dia 17 de dezembro entre as 14:30 e as 17:30 e no dia seguinte das 10:00 às 13:00.

