Estoi recebe simpósio sobre a problemática do AVC

Organizado pela Unidade de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e pelo Serviço de Radiologia de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), o evento realiza-se esta sexta-feira, dia 29 de abril, a partir das 09:00 na Pousada Palácio de Estoi (Faro).

“A Via Verde do AVC”, “O AVC nas diferentes regiões do país” e “O papel da inteligência artificial no diagnóstico e referenciação do doente com AVC são alguns dos temas que vão ser abordados no Simpósio AVC a Sul, a primeira reunião sobre o AVC no Algarve.

“É com muito orgulho que realizamos pela primeira vez o Simpósio AVC a Sul com o objetivo de criar um espaço de partilha de experiências, dificuldades e saberes, desde a teoria à prática e o diagnóstico ao tratamento e seguimento dos doentes com patologia vascular cerebral nas unidades de saúde do sul do país”, afirma Ana Paula Fidalgo, coordenadora da Unidade de AVC do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e presidente da Comissão Organizadora do simpósio.

O evento, que pretende discutir o estado da arte da temática a sul do país, será composto por três mesas com vários oradores convidados que, através da moderação da Comissão Organizadora, irão abordar os mais diversos temas relacionados com o AVC, apresentando uma visão multidisciplinar sobre a patologia e os modelos de organização e de resposta.

Na sessão de encerramento irão participar Paulo Morgado, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, Ana Filipa Varges Gomes, presidente do Conselho de Administração do CHUA e ainda José Castro Lopes e António Conceição, presidentes da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC) e da Portugal AVC, respetivamente.