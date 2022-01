Estrangeiro detido por roubos com arma em Quarteira

Um homem estrangeiro foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária por cinco crimes de roubo com arma na zona de Quarteira e Vilamoura entre agosto e outubro do ano passado, anunciou a força policial.

A detenção do estrangeiro decorreu após uma investigação que foi desenvolvida durante os últimos cinco meses, após o cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo DIAP de Faro.

O detido abordava as vítimas na via pública e em estabelecimentos comerciais, ameaçando-as com uma arma, apropriando-se de dinheiro e bens materiais, o que provocou o alarme social naquela zona algarvia.

A Polícia Judiciária tem ainda suspeitas da prática de outros crimes contra o património, que se encontram atualmente em investigação

O detido tem 24 anos, sem residência fixa nem ocupação profissional e foi presente a primeiro interrogatório de arguido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.