Ética no desporto em debate no IPDJ de Faro

“Os Valores éticos no âmbito do desporto – O desporto que nos faz sonhar” é o mote para a sessão/debate sobre os valores éticos no âmbito do desporto, que terá lugar esta sexta-feira, dia 25 de janeiro, pelas 10h30, na direção regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, e que contará com a presença dos atletas olímpicos Fernando Mamede, convidado de honra para esta sessão, Ezequiel Canário e Jorge Costa, embaixadores do PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto e colaboradores habituais da direção regional do Algarve do IPDJ.

A sessão, moderada pelo jornalista Humberto Gomes, é dirigida aos alunos do 9º ano, ensino secundário e profissional, e também a todos os interessados nesta temática, e está inserida no âmbito do PNED, com o objetivo de promover valores éticos inerentes ao desporto e à vida, como a verdade, o respeito, a responsabilidade, a amizade e a cooperação.

A sessão “Os Valores éticos no âmbito do desporto – O desporto que nos faz sonhar” terá a duração de cerca de 1h30.