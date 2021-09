Eurocidade assinala Dia Mundial do Turismo com inclusão e acessibilidade

A Eurocidade do Guadiana assinala o Dia Mundial do Turismo, comemorado esta segunda-feira, com um programa de impulsionamento ao setor turístico transfronteiriço, anunciou a entidade.

Esta celebração está incluída no lançamento da marca turística conjunta, na promoção do território como destino acessível em feiras internacionais e na consolidação dos produtos conjuntos.

O programa de impulsionamento ao setor turístico transfronteiriço engloba todos os níveis do setor como a estratégia, visitante final, empresariado, associações locais, cidadania e visitantes.

Com o lema “turismo para o crescimento inclusivo”, a Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamone, acredita que o programa “seja um estimulador para a recuperação económica mas, sobretudo, para a inclusão”.

“A estratégia de desenvolvimento turístico centrou grande parte dos seus esforços na acessibilidade integral do território. Juntamente com as entidades líderes do setor tanto em Espanha como em Portugal: PREDIF e Accessible Portugal, conseguiu-se apresentar a Eurocidade do Guadiana como o primeiro destino turístico transfronteiriço acessível da Península Ibérica”, refere a Eurocidade em comunicado.

O programa inclui a formação em acessibilidade para responsáveis de serviços turísticos, além de assessoria gratuita para melhorar a acessibilidade nas suas prestações.

A marca turística será apresentada nas próximas semanas e reúne toda a oferta de recursos naturais, culturais, hotelaria e turismo dos três municípios.

Um destino transfronteiriço que permite visitar dois países e três municípios num só destino e que, sem dúvida alguma, serve para impulsionar o desenvolvimento económico e social do território no seu conjunto”, conclui.

