Europa apresenta mais de 1 milhão de vagas de emprego

A Volta de Apoio ao Emprego (VAE) vai apresentar amanhã, pelas 9h30, no Cineteatro Municipal de S. Brás de Alportel a existência de mais de um milhão de vagas para trabalhar no espaço europeu.

A VAE tem como objetivo a apresentação de soluções para melhoria da empregabilidade em contexto europeu, através de formação profissional, estágios ou experiência internacional de voluntariado. Pretende também contribuir para aumentar a probabilidade de sucesso das candidatura que permitem aceder aos quase 1,5 milhões de vagas de emprego disponíveis a nível europeu.

O programa da sessão inclui a apresentação da Plataforma IEFPONLINE, do EURES Transfronteiriço e do Corpo Europeu de Solidariedade, bem como de dois projetos regionais, com financiamento europeu, que visam melhorar a empregabilidade no espaço europeu: o projeto RURALidades, da Cooperativa ECOS, e o projeto Blue Generation, da Cooperativa CONTEXTOS.

Desde 2013, que a Representação da Comissão Europeia em Portugal, através da rede de Centros de Informação Europe Direct – no Algarve hospedado na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEPF, IP) / Rede EURES, promove a Volta do Apoio ao Emprego em Portugal, visando promover a correspondência entre aqueles que procuram empregos e os empregos disponíveis na União Europeia.

Ao longo do ano, são organizadas ações, em várias localidades do continente e das ilhas, para divulgar oportunidades concretas de emprego e de apoio à empregabilidade, contribuindo para responder às prioridades da Comissão Europeia, nomeadamente Uma economia ao serviço das pessoas que por sua vez correspondem às principais preocupações dos cidadãos europeus: o emprego e a aquisição de qualificações e as saídas profissionais.