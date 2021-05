Ex-jogadores do Lusitano FC sobem de divisão nas respetivas equipas

Os antigos jogadores de futebol do Lusitano Futebol Clube de Vila Real de Santo António, Bruno Conduto, Ricardo Calvinho e Xavier Fernandes, subiram de divisão com as suas respetivas equipas no passado fim-de-semana.

Xavier Fernandes, conhecido como “Xavi”, é um dos jogadores principais do Estrela de Amadora que acede agora à 2.ª Liga Portuguesa, enquanto Ricardo Calvinho passa à Divisão de Honra Andaluzia com o Ayamonte FC, em Espanha.

Já o jogador Bruno Conduto, representando O Coruchense, sagrou-se campeão e a sua equipa sobe aos Nacionais.

O Lusitano Futebol Clube, através da sua página de Facebook, apresentou “os parabéns aos ex-atletas que honraram o nome da cidade de Vila Real de Santo António”.

