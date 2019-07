Exército português vigia floresta de Loulé

No passado dia 15 de julho, nas instalações da Proteção Civil Municipal, foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal de Loulé e o Exército Português, que visa o patrulhamento e vigilância no âmbito da Estratégia Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, uma ação realizada pelo quarto ano consecutivo. Um ato formalizado, pelo vice-presidente, Pedro Pimpão, e pelo coronel de infantaria Paulo Jorge Varela Curro, em representação do Exército Português – Regimento de Engenharia N.º1.

O patrulhamento militar será efetuado diariamente através de uma viatura 4×4 com três elementos, realizando 140km por dia, durante o período crítico de incêndio florestal, de modo a diminuir a possibilidade da sua ocorrência, reforçando, assim, a segurança das populações, dissuadindo comportamentos negligentes.

A presença

dos militares será, fundamentalmente nas freguesias do interior do concelho

de Loulé, tendo em conta que 40% do total dessas áreas corresponde a classes de

perigo florestal muito elevado. Segundo o

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Loulé é o município que tem

um elevado número de aldeias e aglomerados (141) integrados nas 4 freguesias

rurais do interior, consideradas com o primeiro grau de prioridade no âmbito da

Defesa da Floresta Contra Incêndios: Alte (33), Ameixial (16), Salir (54) e

União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim (38). Para além do

Exército Português, as Equipas Municipais de Intervenção Florestal do Serviço

Municipal de Proteção Civil, as Brigadas de Jovens Voluntários, a Guarda

Nacional Republicana, a Equipa de Sapadores Florestais da Associação de

Produtores Florestais da Serra do Caldeirão e os Vigilantes da Natureza do

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, constituem ainda o

Dispositivo de Patrulhamento e Vigilância no Concelho.