Explosão em prédio no centro de Albufeira faz um ferido grave

Uma explosão de gás num prédio do centro histórico da cidade de Albufeira provocou esta manhã, cerca das 7h00, um ferido grave. A vítima é um homem com 32 anos, de origem guineense, que era um dos três moradores da habitação. Os outros dois residentes conseguiram sair ilesos e estão a sob a alçada da proteção civil.

Há ainda registo de pelo menos 12 pessoas desalojadas devido aos estragos provocados pela explosão e o incêndio que se seguiu.

As autoridades e os bombeiros ainda estão neste momento no local para apurar com exactidão as causas da explosão.

Imagem: TVI24

JA