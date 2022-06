Exposição de fotografia retrata modos de vida das comunidades ciganas

Os modos de vida das comunidades ciganas que vivem nos “vazios urbanos” existentes entre Faro, Boliqueime e Loulé, vão estar retratados numa exposição a partir deste sábado, dia 04, na cidade de Lagos.

Os registos fotográficos, que retratam a vivência das famílias das comunidades ciganas “nas periferias da sociedade”, foram recolhidos durante uma residência efetuada pela artista nas comunidades que vivem nos concelhos de Faro e de Loulé.

“Durante o período da sua residência, a artista praticamente viveu nestas comunidades, tendo criado laços de confiança e relacionamento que lhe [permitiram] recolher imagens, com uma força e intensidade, retratando assim o seu modo de viver, no limbo, mas com dignidade”, refere a sinopse da exposição.

A mostra, adianta a nota, pretende mostrar “o dia-a-dia destas famílias, dando ênfase às suas tradições, com o intuito de combater preconceitos e estereótipos racistas e xenófobos de que são constantemente alvo”.

A exposição, que vai ser inaugurada este sábado, em Lagos, resulta de uma coprodução de Pauliana Valente Pimentel, Teatro das Figuras de Faro e Cineteatro Louletano, com o apoio da Direção-Geral das Artes e da Câmara de Lagos.