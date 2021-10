Exposição de fotos sobre covid-19 dá prémio a Museu de Portimão

Na cerimónia anual de atribuição dos prémios da APOM – Associação Portuguesa de Museologia, que teve lugar esta sexta-feira, 29 de outubro, no Museu de Marinha, em Lisboa, o Museu de Portimão acaba de ser distinguido com a Menção Especial, devido à exposição temporária “Edição Especial Covid-19 – Corrida Fotográfica de Portimão”.

A exposição temporária agora distinguida pela APOM, que pela quinta vez premeia o Museu de Portimão, representou uma iniciativa pioneira no quadro de um inesperado e difícil contexto de pandemia, transversal a todas as áreas da sociedade, nomeadamente ao setor cultural, com profundo impacto negativo no caso dos museus, sobretudo na sua relação com os públicos visitantes e as comunidades.

PUB