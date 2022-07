Exposição mostra fotografias sobre pesquisa arqueológica em Portimão

Uma exposição com fotografias de grandes dimensões sobre os últimos 30 anos de pesquisa arqueológica subaquática no rio Arade vai ser inaugurada em 23 de julho na Praça Manuel Teixeira Gomes de Portimão.

Segundo um comunicado da Câmara de Portimão, a mostra “Passear pela História Subaquática do Rio Arade”, que vai estar patente até 18 de setembro, foi preparada pelo Grupo de Amigos do Museu de Portimão, o Museu, a Junta de Freguesia e o município.

A autarquia sublinha que o rio Arade é desde há muito considerado “uma das mais relevantes áreas nacionais da arqueologia náutica e subaquática, tendo sido utilizado ao longo dos dois últimos milénios como local de passagem, fixação, cruzamento civilizacional de culturas e relações comerciais com os povos da bacia do Mediterrâneo, do Norte de África e da Europa”.

Uma grande parte do valioso património cultural subaquático que tem sido descoberto e recolhido pode ser visitado no Museu de Portimão.