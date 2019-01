Exposição sobre censura na cultura chega a Albufeira

“O que ficou por dizer – A censura na cultura e nas artes – 1936-1974” é o título da exposição que o Arquivo Histórico de Albufeira, em colaboração com a SPA, vai inaugurar no próximo dia 25 deste mês, no espaço do Arquivo Histórico.

A mostra, que inclui textos, fotos e documentos, tem secções dedicadas a todas as áreas da cultura que sofreram durante décadas a ingerência da censura. “Esta exposição pretende dar a conhecer o modo com a Censura afetou não só a cultura como a vida dos portugueses num modo geral, abordando, desta forma, um período crítico da nossa história (1936-1974)”, acentua a organização, lembrando que “o Estado Novo, em nome dos interesses da ditadura, impôs aos portugueses um sistema caraterizado pela privação da liberdade de expressão”.

Na inauguração desta exposição vai ter lugar uma comunicação que tem como convidada uma das maiores investigadoras da área, a professora Maria João Raminhos Duarte, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, cujo trabalho tem visado a ditadura e opressão que os algarvios sofreram durante a II República.

Esta exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h00 às 14h00. As visitas orientadas com marcação prévia serão de segunda a sexta, das 9h30 às 16h30.