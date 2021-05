Faleceu João Martins, ex-vereador da Câmara Municipal de Loulé

A Câmara Municipal de Loulé anunciou na terça-feira o falecimento do ex-vereador e antigo presidente da Assembleia da Freguesia de Almancil, João Martins.

“É com grande consternação e profundo pesar que a Câmara Municipal de Loulé recebeu a notícia do falecimento de João Martins”, refere a autarquia em comunicado.

João Martins tinha 69 anos, era natural de Loulé com residência em Almancil há vários anos. O ensino secundário foi frequentado no Antigo Curso Liceal e foi técnico do Instituto da Segurança Social.

Na freguesia de Almancil, exerceu o cargo de presidente da Assembleia, foi secretário do executivo da Junta de Freguesia e presidente da mesma entre 1998 e 2013.

Na Câmara Municipal de Loulé, foi vereador com os pelouros da Intervenção e Gestão Social, dos Bombeiros Municipais, Fiscalização Municipal, Associativismo Sociocultural e Transportes, entre 2013 e 2017.

João Martins foi um dos fundadores da ASCA, uma instituição dedicada ao trabalho social, exercendo também o cargo de presidente da direção.

Com o seu sentido de justiça social, desempenhou o cargo de dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores.

“A autarquia de Loulé enaltece publicamente o prestimoso contributo de João Martins na vida da comunidade do concelho e endereça, neste momento de profunda consternação, as mais sentidas condolências à família e aos amigos”, conclui o município em comunicado.

A Câmara de Loulé decretou o luto municipal, tendo cancelado as atividades do Dia da Proteção Civil e a cerimónia dos Prémios de Reconhecimento Escolar e Cidadão de Mérito da Freguesia.

A cerimónia do Dia da Cidade de Quarteira foi adiada para dia 20 de maio, pelas 19:30.

No entanto, as cerimónias de 13 de maio não vão sofrer alterações.

PUB