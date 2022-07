Faleceu na quinta-feira, dia 14 de julho, Maria Margarida Morgado, mulher do vilarrealense Mário Centeno, segundo o Jornal de Negócios.

A esposa do atual governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças socialista encontrava-se doente mas as causas da morte ainda não foram divulgadas.

O casal conheceu-se quando eram estudantes no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa e teve três filhos.