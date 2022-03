Falta de trabalhadores é o maior problema do turismo do Algarve

PUB

João Fernandes salientou que a falta de recursos humanos tem, atualmente, efeitos mais negativos na atividade turística do que a pandemia e a guerra na Ucrânia juntas. E que esse é o verdadeiro “nó górdio” do Turismo da região, que está carente de mão-de-obra estrangeira

Falando aos jornalistas à margem do programa oficial da BTL, que terminou no passado domingo, o responsável máximo pela promoção turística da região salientou que “o ‘nó górdio’ que temos pela frente diz mais respeito aos recursos humanos do que a pandemia ou a guerra, porque esse sim é um problema estrutural”.



“Há cada vez menos jovens para mão de obra. Já não conseguimos trazer população do Alentejo, do Centro, do Norte, regiões que têm já turismo e fixam esses ativos. Há cada vez menos jovens a abraçar atividades operacionais, é legítimo, são mais qualificados. A solução é trabalhar com a imigração”, acrescentou.



“Temos um bom nível de procura [no Turismo da região], não são os impactos da guerra que são mais significativos. Do ponto de vista da pandemia, ainda no dia 18 o Reino Unido decretou que qualquer regra que restringisse as viagens seria abolida, o que é uma situação já muito diferente da que já existiu”, disse.

