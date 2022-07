Farense foi a Torres Vedras empatar em jogo particular

O Torreense e o Farense empataram este sábado, dia 23, sem golos, em jogo particular de preparação para a II Liga portuguesa de futebol, disputado em Torres Vedras.

O ‘nulo’ imperou ao cabo de 90 minutos, entre os locais, recém-promovidos à II Liga, e os algarvios, que se voltarão a encontrar, oficialmente, a 06 de agosto, no jogo de abertura do segundo escalão nacional, no Estádio de São Luís, em Faro.

O Farense, que soma duas vitórias e um empate na pré-época, volta a jogar ainda hoje, em Mafra, frente a outra equipa da II Liga