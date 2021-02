Farense perde em casa com o Moreirense

O Moreirense ascendeu hoje, provisoriamente, ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do lanterna-vermelha Farense, em encontro da 18.ª jornada.

Yan Matheus, aos 28 minutos, e Rafael Martins, aos 79, de grande penalidade, apontaram os tentos do conjunto de Moreira de Cónegos, que somou o segundo triunfo fora consecutivo, enquanto Pedro Henrique marcou para os locais, aos 90+3.

Na classificação, o conjunto de Vasco Seabra passou a contar 24 pontos, contra 22 do Santa Clara, sétimo colocado, enquanto formação liderada por Jorge Costa, que tem um jogo em atraso, manteve-se no 18.º e último, com 13.

Ficha técnica



Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense – Moreirense, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Yan Matheus, 28 minutos.

0-2, Rafael Martins, 79 (grande penalidade).

1-2, Pedro Henrique, 90+3.

Equipas:

– Farense: Rafael Defendi, Tomás Tavares, André Pinto (Hugo Seco, 87), Eduardo Mancha, Fábio Nunes, Cláudio Falcão (Madi Queta, 46), Amine, Ryan Gauld, Licá, Mansilla (Jonatan Lucca, 46) e Stojiljkovic (Pedro Henrique, 66).

(Suplentes: Hugo Marques, Hugo Seco, Madi Queta, Bura, Abner, Cássio, Jonatan Lucca, Alex Pinto e Pedro Henrique).

Treinador: Jorge Costa.

– Moreirense: Mateus Pasinato, Steven Vitória (Ferraresi, 46), Rosic, Abdoulaye, D’Alberto, Alex Soares (Ibrahima, 56), Fábio Pacheco, Abdu Conté, Yan Matheus (Derik, 88), Lucas Silva (Filipe Soares, 67) e Walterson (Rafael Martins, 46).

(Suplentes: Miguel Oliveira, Ferraresi, Ibrahima, André Luís, Filipe Soares, David Simão, Afonso Figueiredo, Derik e Rafael Martins).

Treinador: Vasco Seabra.

Árbitro: Iancu Vasilica (Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Steven Vitória (07), Amine (36), Alex Soares (43), Ryan Gauld (61), Pedro Henrique (75), Mansilla (81) e Ibrahima (87).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

