Farense quer superar adversidades e vencer em Guimarães

O treinador Sérgio Vieira disse esta sexta-feira que o Farense, afetado por muitas lesões, vai contrapor “ambição” às “adversidades” para vencer o jogo de sábado, no terreno do Vitória de Guimarães, da 14.ª jornada da I Liga de futebol.

“Vai ser um Farense ambicioso, como sempre, independentemente do adversário, do campo ou das adversidades. A ambição no jogo é consequência da ambição do dia a dia. Os nossos jogadores trabalham muito, mas, infelizmente, as adversidades têm surgido nos últimos meses”, disse Sérgio Vieira, na antevisão da partida.

O técnico, que na última semana trabalhou com cerca de uma dezena de jogadores ausentes devido a lesões, espera que “as coisas estabilizem”, porque só com o plantel totalmente disponível a equipa conseguirá melhorar.

“É algo muito direto: o desempenho individual contribui para o desempenho coletivo e quando nós não temos um conjunto grande de jogadores é natural que o desempenho coletivo sofra algumas alterações”, apontou, acrescentando que “a confiança é um aspeto fundamental” com o grupo todo disponível.

Mas como, para já, as ausências são uma certeza, o técnico do Farense salienta que a equipa técnica que lidera e os jogadores “não podem olhar às adversidades”.

“Temos de olhar para quem temos, tentar motivá-los e mostrar-lhes os caminhos tático, técnico, mental e físico. Confiamos em quem temos, porque é para isso que se forma um plantel. ‘Cair e levantar’ tem de ser sempre a nossa lógica e a nossa força mental tem de ser dentro desse lema”, frisou.

Depois da “boa vitória” no último jogo, na receção ao Gil Vicente (3-1), o Farense saiu da zona de descida e quer dar “sequência” a um ciclo positivo, embora se saiba que há “muitas coisas para melhorar”.

“Temos de ter humildade para manter as coisas boas e rigor, porque mesmo quando ganhamos existem muitas coisas para melhorar. Ganhámos, mas há muitas coisas que podemos melhorar, temos capacidade para melhorar e vamos melhorar para ir buscar a vitória”, salientou Sérgio Vieira.

Pela frente, o Farense terá o Vitória de Guimarães, elogiado pelo treinador dos algarvios.

“É um adversário que tem como objetivo lutar pelos lugares europeus – o histórico recente assim o diz. É uma equipa organizada, com três ou quatro jogadores na frente de ataque que fazem a diferença no um contra um, entre outros atributos”, caracterizou.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 20 pontos, recebe o Farense, 13.º, com 12, em jogo marcado para sábado, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de Fábio Veríssimo (Leiria).

PUB