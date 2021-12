Faro começa dezembro com campanha para retirar o plástico dos oceanos

O mercadinho do Carmo, em Faro, acolheu este domingo, 5, uma ação promovida pela AECO (Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos) em parceria com a Delegação do Algarve da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal) para sensibilizar a população para a necessidade de redução dos plásticos.

Com vista à missão de tornar os oceanos mais limpos, as duas associações ofereceram sacos de pano reutilizáveis aos munícipes, sensibilizando-os para a necessidade de um estilo de vida mais sustentável.





Para a ACAPO, “para além de contribuir para o bem comum no momento presente, estamos a unir esforços no sentido da sustentabilidade futura. E hoje com um pequeno jogo dinamizado com os participantes, provamos que reciclar é fácil, até de olhos fechados”, disse Joana Afonso.

Ricardo Martins, da mesma associação, destacou ainda, a necessidade de sensibilizar a população em geral para a dificuldade das pessoas com deficiência visual no acesso aos ecopontos, “nomeadamente quando as pessoas abandonam o lixo no chão, eletrodomésticos ou mobílias”.

Apesar da organização ambicionar maior notoriedade no futuro, o balanço da ação é positivo e estima-se, a partir do número de sacos distribuídos, que tenha sido possível interagir com mais de 120 munícipes.

Futuramente, as próximas ações de sensibilização planeadas “são para públicos mais jovens e vão decorrer em escolas da região. Em Julho, no âmbito do nosso projeto Ria+ e com a ajuda dos grupos de escoteiros voluntários com quem fazemos anualmente campanhas de limpeza na ilhas barreira, talvez possamos replicar outra sessão destas de sensibilização aqui no mercadinho ou até mesmo no mercado municipal” remata Sandra Godinho que ajudou a organizar a ação.

A AECO lançou ainda o desafio aos visitantes, e a todos os munícipes, de viver este dezembro em tons de azul, reduzindo, reutilizando e reciclando as embalagens e produtos no decurso das comemorações natalícias.

