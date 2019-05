Faro: Comemorações da semana da criança e do brincar

A Câmara

Municipal de Faro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o Espaço Saúde

em Diálogo inauguram na próxima segunda-feira, na Biblioteca Municipal, as

comemorações da Semana da Criança e do Brincar, que decorrerá até ao próximo

sábado, 1 de junho.

No ano em que se assinalam os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança,

e aproveitando as datas comemorativas do Dia Internacional do Brincar (28 de

maio) e o Dia Mundial da Criança (1 de junho), estas instituições assinalam as

referidas datas com iniciativas que envolvem a comunidade educativa,

sensibilizando-a para a importância do brincar no desenvolvimento da criança.

No dia 27 de maio, pelas 15h30 haverá a

apresentação do livro “BullY”, uma edição da Câmara Municipal de Faro, com o

apadrinhamento da AAPACDM. Destaca-se ainda o Encontro “OS DIREITOS DAS CRIANÇAS

NÃO SÃO BRINCADEIRA”, no dia 28 de maio, entre as 15h00 e as 17h00, com a

participação de Nídia Cavaco (CPCJ), Ana Filipe (Plataforma Saúde em Diálogo) e

João Luís Gonçalves, Procurador da República no Tribunal de Família e Menores

de Faro “.

No dia 30 de maio, às 18h00, acontecerá

mais uma palestra do ciclo “Vamos falar sobre as (nossas) crianças”

organizado pelo Mestrado em Educação Pré-Escolar da ESEC – UAlg,

“Restaurar a família das crianças na separação dos pais: uma visão e

prática judiciária interdisciplinar” pelo juiz Joaquim Silva. As sessões

são de entrada livre e conferem certificados de participação.

Para as escolas e jardins de infância, as atividades são diversas: no dia

28 de maio, às 10h00, “Os direitos das crianças não são brincadeira”, trata-se

de uma apresentação de um filme sobre os direitos das crianças com dinâmica que

permitirá às crianças e professores aprofundar a temática em diferentes

contextos. No dia 30 de maio, às 14h00 é dinamizada a atividade integeracional

“MOMENTOS” e no dia 31 de maio acontecerão 4 sessões da atividade “ADIVINHA LÁ

TU”. Todas as atividades para escolas requerem inscrição prévia.

No dia 31 de maio, entre as 9h00 e as 13h00, o Jardim da Alameda enche-se

de crianças para o já habitual convívio destinado aos alunos das Escolas do 1.º

Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública, com diversas atividades desportivas,

lúdicas e pedagógicas.

No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, às 16h00 a Lígia Boldori contará

“Histórias Sorridentes”, numa Hora do Conto especial para famílias, na

Biblioteca Municipal de Faro.