Faro: Escola Secundária participa em intercâmbio internacional em Milão

Os alunos do 11.º ano de Ciência e Tecnologias, Alexandre Oliveira e Diana Miguel, acompanhadas das docentes Cláudia Cardoso e Maria João Oliveira, da Escola Secundária João de Deus vão participar, em representação de Portugal, num intercâmbio que se realiza entre 07 e 13 de março, em Milão.

PUB

O intercâmbio decorre no âmbito do projeto Erasmus+ “Equal Place in STEM Career and Digital World”.

Este intercâmbio envolve alunos de escolas de cinco países diferentes da Europa, entre os quais França, Turquia, Roménia, Itália e Portugal.

Com o propósito de trocar boas práticas no desenvolvimento curricular dos alunos, serão partilhados, ao longo do intercâmbio, exemplos de práticas bem-sucedidas, modelos e estratégias que visam ultrapassar estereótipos para que raparigas e jovens mulheres se sintam motivadas para se envolverem nas áreas das Tecnologias da informação e comunicação (TIC) e/ou nas áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (em inglês STEM).

Durante o intercâmbio, serão implementadas atividades do projeto STEAM e algumas atividades de consciencialização para a realidade do mundo contemporâneo sobre as questões e oportunidades STEAM, em especial na área das alterações climáticas.