Faro: Festival Mochila dedica 11 dias ao teatro infantojuvenil

Faro recebe, a partir desta quinta-feira, a primeira edição do Mochila, o Festival de Teatro para Crianças e Jovens, que, durante 11 dias, apresenta espetáculos em vários espaços culturais da capital algarvia.

Destinado ao público dos três aos 18 anos, e organizado pelo LAMA Teatro, o festival apresenta, entre 4 e 14 novembro, peças de companhias profissionais, mas também criações de grupos de teatro escolares.

A programação desta primeira edição, inclui espetáculos do Teatro Praga mas também de companhias mais recentes como Bestiário, UmColetivo e LAMA, assim como três espetáculos com grupos de adolescentes.

O evento vai dividir-se em vários locais: Lama Black Box, Teatro das Figuras e museu e biblioteca municipais de Faro, entre outros, permitindo aos espetadores aproveitar a cidade.

O festival, que surge na sequência do trabalho que o LAMA tem desenvolvido para o público infantojuvenil, conta ainda com a participação de 50 alunos do curso de Artes e Espetáculos da Escola Secundária Tomás Cabreira. O coletivo, apelidado de Gang das Mochilas, irá apresentar, na quinta (dia 4) e na sexta-feira (dia 5), intervenções pela cidade centradas à volta do objeto mochila, repetindo a iniciativa nos dias 11, 12 e 13 de novembro.

Para além dos espetáculos, a Biblioteca Municipal de Faro acolhe no sábado, dia 6, às 17:00, uma conversa sobre “Como pensar uma programação infantojuvenil”, com contribuições de vários responsáveis de programação de estruturas algarvias.

A 1.ª edição do Mochila arranca na quinta-feira, dia 4, no Teatro das Figuras, com o espetáculo “Romeu & Julieta”, uma criação do Teatro Praga a partir do clássico de Shakespeare.

No sábado e no domingo, o Museu Municipal de Faro recebe “A Grande Viagem do Pequeno Mi”, de Madalena Victorino, numa criação conjunta com Ana Raquel e Beatriz Marques Dias sobre o poder da imaginação, inspirada no livro de Sandro William Junqueira.

Na sexta-feira, o LAMA Black Box apresenta “Escuridão Bonita”, da companhia UmColetivo, uma criação de Cátia Terrinca e João P. Nunes, a partir de uma história de Ondjaki.

No dia 10, o Teatro das Figuras recebe o espetáculo “Parlamento Shakespeare”, da companhia Bestiário, onde se discute acesamente se uma mentira inocente também magoa.

Já no último dia do festival, a 14 de novembro, é apresentado no LAMA Black Box “Romeu e Romeu”, uma criação de João de Brito e Nuno Preto do LAMA Teatro.

O Mochila mostra também no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) três espetáculos de grupos de teatro juvenil, que fazem parte do Estojo – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro, destinado a jovens dos 13 aos 18 anos.

No sábado, o IPDJ recebe o Grupo de Leitores, com a peça “Spin & Shot”; no domingo, recebe a companhia Panápaná, com o espetáculo “Loop” e, no dia 12, o Teatro Improviso de Intervenção, com “Memórias de Bambaram”.

A programação completa pode ser conhecida na página do LAMA Teatro, lama.com.

Os bilhetes dos espetáculos no auditório do IPDJ têm um custo de quatro euros. Os restantes custam seis euros.

