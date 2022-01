Faro: Jovem de 22 anos que partiu montras este sábado foi detido

No sábado, dia 22 de janeiro, pelas 22:30, a PSP recebeu várias comunicações de que um individuo estaria a partir montras de estabelecimentos na cidade, possivelmente para concretizar furtos no interior das lojas.

Graças às diligências dos polícias no sentido de contactar com os proprietários dos estabelecimentos e apurar as características do homem, pelas 00:00 horas, foi intercetado o suspeito, que correspondia às características do responsável pelos crimes de dano e de furto praticados momentos antes, sendo que foi ainda possível identificar uma testemunha que auxiliou na identificação e localização do detido.

Na posse do suspeito estavam cerca de 285 euros em notas e moedas do Banco Central Europeu, bem como um martelo que se suspeita ter sido utilizado para concretizar os referidos crimes, pelo que foi detido.

O detido é de nacionalidade portuguesa, 22 anos de idade, suspeitando-se ainda que este possa estar relacionado com outras situações de furto e roubo concretizados, recentemente, em Faro.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial na esta segunda-feira.