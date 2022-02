Faro: Jovens podem candidatar-se a uma formação gratuita de bartending

Entre março e abril, os jovens entre os 18 e os 30 anos que residam no concelho de Faro ou nos concelhos limítrofes poderão usufruir de uma formação gratuita de bartending. O curso realizar-se-á durante um mês num formato híbrido (presencial e online). As aulas presenciais serão dadas no Eva Hotel, em Faro.

A Agência de Empreendedores Sociais é a entidade promotora, definindo-se como uma cooperativa social que atua no território nacional e que está representada em vários municípios, através do Projeto Fábrica do Empreendedor. O objetivo é apoiar pessoas em situação de desemprego e/ou possíveis empreendedores.

No seguimento da sua atuação no tecido social, o projeto Learning For life – Projeto Bartender chega pela primeira vez ao Algarve, nesta que será uma ação de formação totalmente gratuita, que visa capacitar jovens na área do bar.

As inscrições devem ser enviadas para o e-mail learning4life@seagency.org.