Faro pode vir a receber parturientes da urgência de ginecologia de Beja

A Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de Beja encerra esta sexta-feira pelas 18:00 e reabre domingo, a partir das 08:00, em virtude da falta de médicos da especialidade. O Hospital de Faro poderá ser uma opção para as grávidas.

Fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) indicou ainda que também o Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do mesmo hospital vai estar encerrado entre as 08:00 e as 20:00 de sábado.

O diretor clínico da ULSBA indicou ainda que, durante o período em que os serviços estão encerrados, as utentes devem recorrer aos hospitais de Évora ou de Faro.

Nesse período, segundo um aviso publicado no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), vai estar acionado para este serviço o plano de contingência nível 4, o mais grave, que encerra o serviço e implica a transferência de todas as utentes internadas por falta de médicos de serviço.