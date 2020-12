Faro suspende o pagamento de parquímetros à hora de almoço

O pagamento de parquímetros na cidade de Faro vai estar suspenso entre as 12:00 e as 15:00 até ao final do ano, como incentivo ao comércio local no período natalício, anunciou o município.

“O município de Faro informa que será suspenso o pagamento de parquímetros na cidade, entre as 12:00 e as 15:00, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 11 de dezembro, até ao final do ano”, revelou a autarquia num comunicado.

O pagamento do estacionamento de rua tarifado não será sujeito a fiscalização durante este período diário de três horas para “facilitar deslocações para efeitos de compras ou consumo no comércio e restauração local durante a época natalícia”, justificou a autarquia.

“Esta medida extraordinária do município pretende ajudar a estimular o consumo nos setores da restauração e comércio local da cidade de Faro, que enfrentam atualmente dificuldades acrescidas causadas pela pandemia de covid-19 e restrições em vigor” para evitar novos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), argumentou a câmara algarvia.

Esta isenção de pagamento de parquímetros vem somar-se a outras medidas que a autarquia tem vindo a implementar para tentar ajudar o comércio e a restauração, que têm sido dos setores mais afetadas pela pandemia, como a disponibilização de uma verba de 60 mil euros para sortear em 200 vales, com valores que vão dos 20 aos 200 euros, para consumo em restaurantes e outros negócios do concelho, destacou o município de Faro.

Os vales são sorteados por consumidores que tenham realizado compras nos estabelecimentos aderentes e a quem lhes foram atribuídos cupões por cada 10 euros de compras, esclareceu a câmara algarvia, frisando que existe uma tômbola destinada a receber esses cupões numa “loja de apoio a este projeto, situada no n.º 42 da Rua Lethes, na baixa da cidade de Faro”.

Esta campanha de vales, denominada “Faro. Somos todos”, inclui também outras duas medidas de estímulo à economia local, entre elas uma “dirigida à comunidade escolar, que consiste na oferta de um ‘voucher’ no valor de 15 euros a cada criança a frequentar o ensino pré-escolar e 1.º ciclo público ou privado, para utilização nos estabelecimentos aderentes”, acrescentou a autarquia.

A outra está “direcionada às empresas com sede no concelho” que façam “os habituais convívios de Natal entre colaboradores na restauração aderente”, sendo que a câmara lhes “oferece” a possibilidade de fazerem “ações de ‘team building’ para os seus funcionários, a realizar no Centro Náutico da Praia de Faro, até dia 31 de maio de 2021”, completou a autarquia.

“Com este conjunto de iniciativas, o município de Faro pretende fomentar a economia circular e reforça o compromisso de tentar atenuar as dificuldades dos negócios nas várias freguesias do concelho, neste contexto de crise pandémica”, justificou ainda a autarquia algarvia.

