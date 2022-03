Faro será palco de nova Greve Climática Estudantil

A cidade de Faro vai ser o palco de uma nova Greve Climática Estudantil, que vai decorrer no dia 25 de março a partir das 10:30, anunciou a organização.

Esta iniciativa em Faro responde ao apelo internacional para uma mobilização por justiça climática e ocorre em sete localidades em simultâneo, exigindo “ação política urgente face às alterações climáticas”, segundo o comunicado.

A greve parte do Liceu farense pelas 10:30 e terminará no Largo da Pontinha pelas 13:00, com a participação de estudantes de toda a região.

“A crise climática não é um problema de agora. Há mais de um século que a comunidade científica vem avisando dos efeitos da ação humana no clima. A verdade é que, as soluções para estes problemas já existem, o que faz falta é vontade política. A história mostra-nos que é através de mobilização popular que conseguimos fazer pressão para que os decisores políticos façam aquilo que tem de ser feito”, refere a organização.

Os estudantes pretendem reivindicar a utilização e aposta nos transportes públicos, energia, agricultura, florestas, educação, ciência, cidadania, mineração, urbanização, mar e oceano.