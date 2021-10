Faro: Teatro Lethes recebe a “Faro Convention International Conference”

O Teatro Lethes vai receber na quarta feira, dia 27 de outubro, a partir das 09:30, a “Faro Convention International Conference – Warm Up Meeting”, que visa comemorar os 16 anos da convenção em torno da valorização das comunidades, sustentabilidade, urbanismo e património cultural, revelou o município.

Nesta sessão, organizada no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, serão assinados memorandos de entendimento entre o município, a Universidade do Algarve, a UNESCO – Chair on Heritage and Heritage and the Reshaping of Urban Conservation for Sustainability e a TU Delft Chairo n Heritage and Values (Países Baixos), que visam potenciar a colaboração e o aprofundamento desta temática no futuro e o desenvolvimento de um programa de ação para que em 2022 tenha lugar a primeira edição da Faro Convention International Conference.

Da parte da manhã, o evento vai contar com momentos dedicados a apresentações por parte de vários doutorandos (em língua inglesa) sobre temáticas como comunidades, sustentabilidade, participação e urbanismo. Durante o período da tarde, será dinamizado um workshop e um momento de debate (em língua inglesa) em torno do uso das tecnologias digitais no contexto do património cultural, tendo o projeto “Mi.Momo.Faro” como mote. Todo o evento acontecerá em formato híbrido, contando a sessão da manhã com transmissão em direto no canal de Youtube do município de Faro.

A Convenção de Faro, assinada na cidade a 27 de outubro de 2005, sublinha a importância do património cultural enquanto parte integrante dos Direitos do Homem e da democracia, promovendo um entendimento alargado e interdisciplinar deste conceito e da sua relação com a sociedade. O evento marca “um ponto de viragem no pensamento patrimonial, ao entender o património cultural como uma matéria que é de todos e para todos, que deve ser responsabilidade de todos e onde todos têm o direito a participar, sendo isso inerente ao direito à participação cultural definida na Declaração Universal dos Direitos Humanos”, sublinha a organização.

