Faro vence prémio de município do ano 

A Câmara Municipal de Faro venceu o prémio "Município do Ano Algarve 2021” com o projeto “Faro Ativo”, no âmbito do concurso "Municípios do Ano", anunciou a autarquia.

A cerimónia decorreu no dia 2 de dezembro, no Funchal, com o objetivo de “destacar boas práticas dos municípios portugueses, nomeadamente pelos impactos no território, na economia e sociedade e na promoção da inclusão e sustentabilidade”, segundo o comunicado da Câmara de Faro.

“Fato Ativo” é uma iniciativa da autarquia, em parceria com mais de 50 entidades associativas e empresariais, que marca tradicionalmente o arranque do ano desportivo do concelho, sendo uma montra da oferta pública e privada dos serviços disponíveis a nível do desporto.

Esta iniciativa pretende ainda “contribuir para ajudar a debelar algumas das dificuldades económicas que os tecidos associativos e empresarial do concelho sentiram, procurando-se que a oferta desportiva existente chegasse ao conhecimento de um número mais alargado de pessoas”.

