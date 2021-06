Farol de Alfanzina é estrela em lançamento de documentário

No âmbito das comemorações do Centenário do Farol de Alfanzina, realizar-se-á no próximo dia 25 de junho (sexta-feira), pelas 21:30 o lançamento oficial do documentário “Caminho dos Promontórios”, que terá lugar no Largo do Forte de Nª. Sra. da Encarnação em Carvoeiro.

O documentário “Caminho dos Promontórios” é o relato de uma caminhada protagonizada pelo “Caminhante” ao longo de um troço fascinante do litoral de Lagoa. O périplo do Caminhante começa no outono e atravessa as quatro estações do ano, para dar a conhecer os valores naturais, histórico-culturais e cénicos que caracterizam estes sete quilómetros do litoral poente do Concelho. O Faroleiro, o Amigo do Caminhante, o Passeante, o Arqueólogo, a Bióloga, o Geógrafo e o Pescador, ajudam o protagonista a conhecer melhor o território atravessado por este percurso. Por fim, o Caminhante descobre que há mais que uma forma de percorrer o Caminho dos Promontórios.

O acesso é livre, mas sujeito à lotação dos lugares sentados.

O documentário irá ter estreia simultânea nos canais de comunicação e redes sociais do Município de Lagoa.

No sábado, dia 26 de junho, pelas 17:00, poderá participar na atividade Entre Faróis: Caminhada Guiada que irá levar os participantes do Farol da Ponta do Altar até ao Farol de Alfanzina.

A participação é livre, mas limitada a 24 participantes, e requer inscrição em: https://tinyurl.com/entrefarois

O Percurso é linear e tem duração prevista de 3,5 a 4 horas.

Há paragens ao longo do trajeto para breves explicações sobre a paisagem (geoformas, património construído, fauna e flora).

A organização assegura: seguro, credencial de identificação, lanche e água, transporte de regresso.

Aconselha-se o uso de vestuário e calçado que permitam boa mobilidade e adequados à época do ano, chapéu, protetor solar e garrafa de água.

Para mais informações poderá consultar o site do município em: https://www.cm-lagoa.pt/index.php/pt/atividade-municipal/patrimonio-cultural/centenario-farol-de-alfanzina

