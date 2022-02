Feira da Aguardente e Mel da Cortelha só regressa em 2023

A Associação dos Amigos da Cortelha, em conjunto com as entidades locais, decidiu que “ainda não se encontram reunidas as condições” para o regresso da Feira da Aguardente e Mel da Cortelha este ano.

Apesar de estar prevista e programada a Feira da Aguardente e Mel da Cortelha para dia 12 de março deste ano, a Associação dos Amigos da Cortelha decidiu adiar o seu regresso para 2023. “Atendendo às condições ainda implementadas em Portugal de modo a monitorizar e a controlar a pandemia da covid-19, por segurança de todos foi decidido retomar a apresentação deste certame só no próximo ano”, pode ler-se no comunicado.

Esta é uma iniciativa que teve a sua primeira edição em 2019 e que, segundo a organização, se revestiu “de um imenso sucesso, não só pela quantidade e diversidade dos expositores presentes, mas acima de tudo pelo muito público que se deslocou até esta aldeia da freguesia de Salir, em pleno interior do concelho de Loulé”.

Esta é uma mostra que pretende “destacar e realçar o que de mais genuíno se produz na Serra do Caldeirão”, nomeadamente a aguardente de medronho e o mel de rosmaninho, dois produtos com elevado impacto no tecido social da região.

O regresso da Feira da Aguardente e Mel da Cortelha está agendado para o segundo sábado do mês de março em 2023.