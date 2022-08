Feira da Dieta Mediterrânica regressa ao centro histórico de Tavira

A Feira da Dieta Mediterrânica está de regresso ao centro histórico de Tavira entre os dias 8 e 11 de setembro, depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

O programa deste ano conta com a presença de outros países, instituições regionais e nacionais, além de patrimónios imateriais classificados pela UNESCO, expositores de artesanato, produtos tradicionais, mostras botânicas, restauração, provas, petiscos e música do Mediterrâneo.

Ao todo são sete espaços e palcos que fazem parte da programação, com concertos dos Veja (Croácia), Neta Elkayam (Israel), Tomatito, Capella de Ministrers e Diajonizz (Espanha), Mehdi Nassouli (Marrocos), Bifolc Trio (Itália), Ciac Boum (França), Rodopi (Grécia) e Mariza, Jorge Palma, Marisa Liz, Bárbara Tinoco, Moçoilas, Seiva, Retimbrar e Sopa de Pedra (Portugal).

O evento terá também disponível várias atuações de danças tradicionais e outras artes performativas, exposições, arte digital, cinema, visitas ao património natural e cultural e seminários.

Este ano irá existir um novo conceito da Praça da Convivialidade, com a participação de quatro restaurantes com sabores marroquinos, italianos, portugueses e espanhóis.

Os mais pequenos poderão ainda assistir a espetáculos educativos, jogos tradicionais, oficinas de construção de brinquedos e de artes populares.

A edição deste ano conta com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO e está inserida no Plano de Salvaguarda, que resulta na inscrição da Dieta Mediterrânica na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.